الان تتابع صحة مكة تكشف حقيقة إتهام مواطن لمستشفى بتدهور حالة والدته الصحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:

فندت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حقيقة ماتم نشره عن توجيه مواطن إتهامات لأحد المستشفيات الحكومية بتدهور صحة والدته.

وفي التفاصيل فقد أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة الكرمة/حمد بن فيحان العتيبي في بيان حصلت “الخليج 365” على نسخة منه أن المريضة المشار إليها ادخلت المستشفى بقسم الباطنه بتاريخ ١١-٣-١٤٤٠ باشتباه التهابات بالامعاء واجريت لها الفحوصات اللازمة من قبل الطبيب المعالج وتم استشارة قسم الجراحة لزيادة الالم بالبطن؛ مما استدعى عمل اشعه مقطعية للبطن بينت وجود جلطة في الشريان المساريقي مع غرغرينا بالامعاء.

وقالت : وعلى ضوء ذلك تقرر اجراء عملية استكشاف للبطن وتم شرح الحالة للمريضه وأهلها وتم توقيع الموافقه على العملية من قبلهم والتي اجريت لها وتبين وجود غرغرينا بالامعاء تم استئصال الجزء المتموت وازالة الخثرة الدمويه من الشريان المساريقي وتقرر اجراء استكشاف اخر للجزء المتبقي للامعاء بعد ٢٤ ساعه لوجود علامات باحتمالية تمدد الغرغرينا.

واكدت الشئون الصحية أنه تم اخبار الأهل بما تم والخطة العلاجية واخذ الموافقه للاجراء التالي والذي تبين فيه تموت الجزء المتبقي من الامعاء مما استدعى استئصاله ونقل المريضه للعناية المركزة.

وأكدت في ختام بيانها بالقول: لا تحتاح المريضة لأي تدخل علاجي والشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تتابع حالة المريضة وتم كتابة التقرير الطبي لها لاستكمال علاجها في المراكز المتخصصة.