شكرا لقرائتكم خبر 120 دقيقة لذوي القدرات بصحن المطاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريان مقلان - مكة المكرمة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جزءا من صحن المطاف لذوي القدرات الخاصة، ضمن مبادرة ملتقى مكة الثقافي وتزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة.

وعلمت «مكة» أن التوقيت المخصص لذوي القدرات الخاصة يبدأ من الـ 10 صباح اليوم ولمدة ساعتين، حيث ستكون نقطة التجمع أمام ساحة باب الملك عبدالعزيز، ومنها سيجري استقبال الضيوف من ذوي القدرات الخاصة في المصلى المخصص لهم عند باب أجياد، والتوجه إلى الطواف وتقبيل الحجر الأسود بحسب الإمكانية، مع زيارة المصليات والمقرات الإرشادية والتوعوية بأروقة المسجد الحرام.

وتأتي أهمية المبادرة لرفع المعاناة عن هذه الشريحة، حيث يجري تعريفهم بالخدمات المقدمة لهم، وإيصال رسالة أننا سواسية بالمجتمع.

المبادرة تشمل: