"نأمل أن تسهم قرارات القمة بتعزيز التعاون"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بوينس أيرس

نوه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته جمهورية الأرجنتين بعد انتهاء ، أعمال قمة قادة دول مجموعة ال 20 بالنتائج الإيجابية التي توصلت لها خلال أعمالها.

وفي رسالة وجهها ولي العهد للرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إثر مغادرته، قال ولي العهد: أود أن أنوه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمال هذه القمة، مؤكدا على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام المقبل، فيما تستضيف المملكة اجتماعات القمة في .2020