السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أمين سر حركة "فتح" في مخيم شعفاط

عام / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أمين سر حركة "فتح" في مخيم شعفاط

القدس المحتلة 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أمين سر حركة "فتح" في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة محمود الشيخ.

وذكرت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ أثناء مروره عبر حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لها.

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03:29ت م

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القدس المحتلة 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أمين سر حركة "فتح" في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة محمود الشيخ.وذكرت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ أثناء مروره عبر حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لها.// انتهى //03:29ت م0278

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