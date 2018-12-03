شكرا لقرائتكم فيديو.. قائد لكزس يقتحم محل بيع مطابخ في رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالرغم من تشديد المرور على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة، إلا أن بعض المغامرين لا يأبهون بهذه الأنظمة ويضربون بها عرض الحائط.

وأظهر مقطع فيديو متداول اقتحام مركبة مسرعة من نوع لكزس ليلة البارحة محل لبيع مطابخ ألمنيوم على طريق الملك عبدالله في محافظة رفحاء؛ ما تسبب بتحطيم محتويات المحل، كما تضررت المركبة بشكل كبير.

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