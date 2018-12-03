شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد إلى موريتانيا امتداد لعلاقات تاريخية ومتطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أشاد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بنتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس إلى موريتانيا، مشيرًا إلى أنها تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال سموه: زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى موريتانيا الشقيقة امتداد للعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تشهد تطورًا كبيرًا في جميع المجالات.

وفي سياق آخر قدم خالد بن سلمان التهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ47، متمنيًا دوام الازدهار للشعب الإماراتي.

وقال خالد بن سلمان: نبارك لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني، كل عام وأبناء زايد في عز وازدهار.

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