شكرا لقرائتكم التجارة تدعو 209 متقدمين على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت وزارة التجارة والاستثمار دعوة 209 متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة على موقع الوزارة الإلكتروني في 13/ 3/ 1440 إلى إجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت وزارة التجارة أن الأسماء المعلنة رُشحت من قبل وزارة الخدمة المدنية، وذلك بناء على نتائج نقاط المفاضلة لدى الخدمة المدنية “جدارة”.

وبينت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المعلنة أسمائهم لإبلاغهم بمواعيد استكمال إجراءات المقابلة الشخصية في وقت لاحق، مؤكدة دعوة أكثر من مرشح متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتيازها يتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة.

وقال وزارة التجارة: إنه يمكن للمتقدمين على الوظائف الاطلاع على الأسماء المرشحة من قبل “جدارة” من خلال الملفات المرفقة:

المدعوون للمقابلة الشخصية رجال (هنا)

المدعوات للمقابلة الشخصية نساء (هنا)

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