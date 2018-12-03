شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وزير الخارجية الموريتاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نواكشوط) على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في نواكشوط اليوم، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.



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