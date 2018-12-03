شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبعث برقية شكر لمحمد ولد عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نواكشوط) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، إثر مغادرته موريتانيا. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، إثر مغادرته موريتانيا. وقال ولي العهد في البرقية: «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعبر لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».



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