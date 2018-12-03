شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة نفق شارع الذهب بـ«التاريخية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة)

تشهد منطقة جدة التاريخية، إزالة نفق شارع الذهب الرابط بين سوق العلوي وشارع قابل؛ لتحرير حركة قافلة الحج قديما، التي تنطلق من خلف مركز المحمل التجاري (موقع ميناء جدة سابقاً)، مروراً بمسار الحج التاريخي خلال شارع الملك عبدالعزيز، وسوق الندى، إلى سوق العلوي، وبرحة نصيف، إلى باب مكة.

وكشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن شارع الذهب ستكون أولوية العبور فيه للمشاة والزائرين على أقدامهم للمنطقة التاريخية؛ للحفاظ على المنطقة وتحويلها إلى أثرية سياحية، تحظى بعناية وبرامج خاصة، في سلسلة من الأعمال التطويرية.

وكان أمين جدة صالح التركي قد أصدر أخيرا قراراً بإلغاء جميع مشاريع الدراسات في المنطقة التاريخية، وتسليم المنشآت والمرافق التابعة لها إلى وزارة الثقافة، ممثلة في إدارة جدة التاريخية، مع استمرارية تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة، وإيقاف إصدار أي رخص بناء، أو حفر للخدمات، أو أي رخص أخرى.

من جهة أخرى، أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس (الأحد) تعديات في منطقة الحسينية بمجرى وادي عرنة بمكة المكرمة على مساحة 43 ألف متر مربع، بمشاركة بلدية جنوب مكة الفرعية، والإدارة العامة للسيول، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن أعمال إزالة التعديات بإشراف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مستمرة، تنفيذا للتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.