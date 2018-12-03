شكرا لقرائتكم خبر عن المركز العالمي للحوار.. تخريج الدفعة الرابعة من «زمالة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

احتفل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، بالدفعة الرابعة من مخرجات برنامج زمالة، (مجموعة الزملاء الدولية ومجموعة الزملاء الإقليمية من أفريقيا)، الذي يقدِّم تطبيقات تدريبية لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وبناء السلام، والمساهمة في بناء الجسور بين أتباع الأديان والثقافات في أنحاء العالم، بعدما خاضوا 3 تدريبات رئيسية على مدار العام، تطرق فيها المشاركون لمحاضرات نظرية وتطبيقات عملية بهدف تنمية المهارات في مجال الحوار والتعرف على الآخر وبلورة الأفكار، لتكوين مبادرات حوارية مستدامة بهدف ترسيخ ثقافة الحوار في مجتمعاتهم، والعمل كرسل للحوار والسلام العالمي.

واستعرض المشاركون في برنامج الزمالة، مبادراتهم التطبيقية، وخضعت نتائجها الناجمة عنها للنقاش والتقويم حول أفضل الممارسات للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بحضور سفراء ومندوبي سفارات المشاركين في البرنامج. وبلغ عدد المشاركين في برنامج زمالة للعام الحالي 42 زميلاً وزميلة من 25 دولة تنتمي لـ4 قارات، ويمثلون 5 ديانات، شارك في تأهيلهم وتوسيع مداركهم 17 مدربا ومدربة، بينما وصل عدد المبادرات المحلية الحوارية التي قام بها الزملاء إلى أكثر من 30 مبادرة لتنفيذها في مجتمعاتهم لتحقيق أهداف البرنامج.