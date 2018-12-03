شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدا يدّعي العلاج بالطب البديل دون ترخيص في الرياض، ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر أمس (الأحد) الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.