شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الجمعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية وزخات من البرد، وتقلبات جوية تتسم برياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل معظم مناطق المملكة، ابتداء من غد (الثلاثاء)، وتستمر إلى (الجمعة) من الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن تشهد كل من منطقة تبوك، تيماء، أملج، والحدود الشمالية، عرعر، وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا، والقريات، وطبرجل، ومنطقة حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة غدا، في حين ستشهد -بمشيئة الله- كل من منطقة المدينة المنورة ينبع، العلا، مهد الذهب، الحناكية، بدر، الرايس، العيص، خيبر، وادي الفرع، ومنطقة مكة المكرمة جدة، ذهبان، الطائف، الليث، رابغ، خليص، الكامل، بحرة، الجموم، ميسان، هطول أمطار غزيرة غدا وبعد غد، قد تؤدي إلى جريان السيول.
شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الجمعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .