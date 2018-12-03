شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية وزخات من البرد، وتقلبات جوية تتسم برياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل معظم مناطق المملكة، ابتداء من غد (الثلاثاء)، وتستمر إلى (الجمعة) من الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد كل من منطقة تبوك، تيماء، أملج، والحدود الشمالية، عرعر، وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا، والقريات، وطبرجل، ومنطقة حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة غدا، في حين ستشهد -بمشيئة الله- كل من منطقة المدينة المنورة ينبع، العلا، مهد الذهب، الحناكية، بدر، الرايس، العيص، خيبر، وادي الفرع، ومنطقة مكة المكرمة جدة، ذهبان، الطائف، الليث، رابغ، خليص، الكامل، بحرة، الجموم، ميسان، هطول أمطار غزيرة غدا وبعد غد، قد تؤدي إلى جريان السيول.