علم السعودية في كل أرجاء الجزائر العاصمة احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان

احتفاءً بالزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الجزائرية، ازدانت شوارع العاصمة الجزائر بأعلام السعودية إلى جوار أعلام الجزائر.
ونشرت وسائل إعلام ورواد بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس (الأحد) صورًا لعددٍ من مواقع الاعلام، ضمن الأجواء المواكبة لوصول ولي العهد إلى الجزائر.
وكتب مواطن جزائري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " أينما توجهت اليوم في الجزائر العاصمة علم الجزائر الشهداء وعلم السعودية لا إله إلا الله محمد رسول الله تزين المكان".
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