شاهد.. وصول الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر.. ورئيس الوزراء في مقدمة مستقبليه

بثَّت قناة "الحدث" مساء أمس (الأحد) مقطع فيديو لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجمهورية الجزائرية، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى.
وتضمَّن الفيديو مشهدًا لاستعراض ولي العهد حرس الشرف المصطف لتحيته.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل مساء أمس إلى الجمهورية الجزائرية في أول زيارة رسمية إليها.
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