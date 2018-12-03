رياضي / إشبيلية يتعادل مع ألافيس ويمنح الصدارة لبرشلونة

مدريد 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

فرط إشبيلية في فرصة استعادة صدارة الليجا، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي خارج قواعده، 1-1، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، في إطار الجولة الـ14 من

وعلى ملعب (مينديزوروتزا)، أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول، متقدمين بأفضلية الهدف الذي سجله لاعب الوسط الشاب جوناثان رودريجيز "جوني" في الدقيقة 37.

ولكن تمكن إشبيلية من إدراك التعادل قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية، بقدم المهاجم الفرنسي، من أصول تونسية، وسام بن يدر، إثر تمريرة أرضية عرضية من بابلو سارابيا.

وبهذه النتيجة يكتفي الفريق الأندلسي، بإضافة نقطة لرصيده ليصبح 27، في المركز الثاني، تاركًا صدارة المسابقة بفارق نقطة لبرشلونة الذي فاز على فياريال 2-0، اليوم، على ملعب (الكامب نو).

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مدريد 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسفرط إشبيلية في فرصة استعادة صدارة الليجا، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي خارج قواعده، 1-1، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، في إطار الجولة الـ14 من الدوري الإسباني وعلى ملعب (مينديزوروتزا)، أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول، متقدمين بأفضلية الهدف الذي سجله لاعب الوسط الشاب جوناثان رودريجيز "جوني" في الدقيقة 37.ولكن تمكن إشبيلية من إدراك التعادل قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية، بقدم المهاجم الفرنسي، من أصول تونسية، وسام بن يدر، إثر تمريرة أرضية عرضية من بابلو سارابيا.وبهذه النتيجة يكتفي الفريق الأندلسي، بإضافة نقطة لرصيده ليصبح 27، في المركز الثاني، تاركًا صدارة المسابقة بفارق نقطة لبرشلونة الذي فاز على فياريال 2-0، اليوم، على ملعب (الكامب نو).// انتهى //02:01ت م0276

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