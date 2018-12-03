شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس إلى الجزائر.

وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار، دولة الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية وزير الشؤون الخارجية السيد عبدالقادر مساهل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي، ووزير العدل السيد الطيب لوح، ووزير المالية عبدالرحمن رواية، ووزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، ووزير التجارة السيد سعيد جلاب، ووزير الاتصال السيد جمال كعوان.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان السعودي والجزائري.

وعقب استراحة قصيرة في المطار، صحب الوزير الأول الجزائري، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، ووزير الإعلام د. عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ثامر نصيف، وسكرتير سمو ولي العهد د. بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.