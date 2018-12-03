شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 طلب للحصول على تراخيص التخييم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص التخييم بالشرقية أكثر من 2500 طلبا، وتم استبعاد 70 طلباً غير مستوفية للشروط، بينما تم إصدار 150 ترخيصا ويوجد 700 طلب تحت الإجراء لإصدار التراخيص.

وافتتح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير الاجتماع المخصص لمناقشة واستعراض التقرير الخاص بالمتنزه البري للتخييم، ومشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لبحث التنسيق والآلية لتقديم الخدمات بالمتنزه البري للتخييم، وذلك صباح أمس بمقر الأمانة.

المساحة الإجمالية

وأشار الجبير إلى أن المساحة الإجمالية للمتنزه بلغت 6 ملايين متر مربع، وتم تقسيمها لثلاثة آلاف قطعة، وتوجد مساحة فراغ بين كل قطعة وأخرى بمساحة 20 مترا طوليا وتم تحديد مساحة كل قطعة بإجمالي 1500م2 مراعاة لخصوصية كل مخيم، كما أن الأمانة حددت عددا من المخيمات للجهات الخيرية والتعليمية والتطوعية الراغبة بإقامة مخيمات لمنسوبيهم بمساحات مختلفة.

التشوه البصري

وأشار الجبير إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بتخصيص متنزه بري منظم للقضاء على العشوائيات والسلبيات في التخييم التي كانت تتسبب في التشوه البصري لمداخل المدن في المنطقة، وكذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية كان لها الدور الكبير في إنهاء الموقع الذي تم اختياره من قبل الأمانة في غضون شهر واحد.

إزالة المستودعات

بعدها بدأ رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني باستعراض المراحل التي تم من خلالها تجهيز المتنزه وما تم من إزالة المستودعات المخالفة والصنادق التي بلغ عددها 700 موقع، خلال العام الماضي وكانت سبباً في التشوه البصري، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى كالضبط الإداري والإدارة العامة للمجاهدين وإدارة مطار الملك فهد الدولي والقطاعات الأخرى، ليواصل العرض وتقديم الشرح التفصيلي عن المتنزه، لافتا إلى أن الأمانة قامت بتخصيص موقع مكتب خدمات المتنزه البري الذي يستقبل المواطنين فيه لاستلام مواقعهم، كما تم تخصيص قطع أراض لإقامة الأنشطة الربيعية والفعاليات المصاحبة لها، ومواقف لسيارات (الفود ترك)، وسيارات الخدمات الأخرى مثل سيارات نقل المياه ومواقع للأسر المنتجة.

بعد ذلك بدأت مداخلات القطاعات الحكومية الأخرى المشاركة في الاجتماع بغرض تجهيز وتحديد الأماكن التي يحتاجونها في المتنزه التي تم تحديدها بمساحة 50 ألف متر مربع.

حضر الاجتماع مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد المري ومدير الضبط الإداري بشرطة الدمام النقيب عبدالله المري، ومدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية نايف القوس، ومدير إدارة القيادة والتحكم للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي ومدير عام التشغيل مدير أمن شركة مطارات الدمام عبدالرحمن البلوي، ومدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية د. خالد العنزي، ومستشار الأمين للشؤون الاعلامية محمد الصفيان.

يذكر أنه تم تمديد فترة التقديم على طلبات إصدار التراخيص من خلال بوابة الأمانة الإلكترونية من خلال الرابط www.eamana.gov.sa.