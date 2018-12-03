شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستأنف جولته العربية من موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل
الرئيس ولد عبدالعزيز في مقدمة مستقبليه بمطار نواكشوط
وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان السعودي والموريتاني، كما تم استعراض حرس الشرف.
وبعد استراحة قصيرة في المطار، صحب الرئيس الموريتاني، سمو ولي العهد، في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.
ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام د. عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.
كما يضم الوفد المرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ثامر نصيف، وسكرتير سمو ولي العهد د. بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا د. هزاع المطيري.
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