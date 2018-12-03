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انت الان تتابع لدواعٍ إنسانية.. "التحالف": تسهيل إخلاء 50 جريحًا من الحوثيين للعلاج بمسقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث بتسهيل إجراءات إخلاء عدد (50) من الجرحى المقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة إلى (مسقط) لدواعٍ إنسانية.
جاء ذلك ضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث.
وبيّن العقيد المالكي أن طائرة تجارية، تتبع للأمم المتحدة، ستصل اليوم الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين، يرافقهم عدد (50) مرافقًا، وعدد (3) أطباء يمنيين، وطبيب يتبع الأمم المتحدة، من (صنعاء) إلى (مسقط) بعد استكمال الإجراءات والتنسيقات كافة الخاصة بذلك.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتشديد على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم التسهيلات والجهود كافة لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي، وتقديم التسهيلات كافة للحالات الإنسانية، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
لدواعٍ إنسانية.. "التحالف": تسهيل إخلاء 50 جريحًا من الحوثيين للعلاج بمسقطوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث بتسهيل إجراءات إخلاء عدد (50) من الجرحى المقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة إلى (مسقط) لدواعٍ إنسانية.
جاء ذلك ضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث.
وبيّن العقيد المالكي أن طائرة تجارية، تتبع للأمم المتحدة، ستصل اليوم الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين، يرافقهم عدد (50) مرافقًا، وعدد (3) أطباء يمنيين، وطبيب يتبع الأمم المتحدة، من (صنعاء) إلى (مسقط) بعد استكمال الإجراءات والتنسيقات كافة الخاصة بذلك.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتشديد على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم التسهيلات والجهود كافة لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي، وتقديم التسهيلات كافة للحالات الإنسانية، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
01:57 AM
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
02:03 AM
بالتشاور مع الحكومة الشرعية لبناء الثقة بين الأطراف تمهيدًا لمفاوضات السويد
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث بتسهيل إجراءات إخلاء عدد (50) من الجرحى المقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة إلى (مسقط) لدواعٍ إنسانية.
جاء ذلك ضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث.
وبيّن العقيد المالكي أن طائرة تجارية، تتبع للأمم المتحدة، ستصل اليوم الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين، يرافقهم عدد (50) مرافقًا، وعدد (3) أطباء يمنيين، وطبيب يتبع الأمم المتحدة، من (صنعاء) إلى (مسقط) بعد استكمال الإجراءات والتنسيقات كافة الخاصة بذلك.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتشديد على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم التسهيلات والجهود كافة لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي، وتقديم التسهيلات كافة للحالات الإنسانية، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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المصدر : الخليج 365
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