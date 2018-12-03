برج قلب الطائف يتزين بألوان العلم الإماراتي تفاعلاً مع احتفالات اليوم الوطني

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تزيّن برج قلب الطائف، ليلة أمس الأحد، بألوان العلم الإماراتي تفاعلاً مع احتفالات دولة الإمارات المتحدة بذكرى تأسيس الاتحاد وتعبيرًا لعمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان – يحفظهما الله -.
وتأتي هذه اللفتة تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإقامة الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي الذي شهدته مدن المملكة.
برج قلب الطائف يتزين بألوان العلم الإماراتي تفاعلاً مع احتفالات اليوم الوطنيسعود الدعجاني الخليج 365 2018-12-03
تزيّن برج قلب الطائف، ليلة أمس الأحد، بألوان العلم الإماراتي تفاعلاً مع احتفالات دولة الإمارات المتحدة بذكرى تأسيس الاتحاد وتعبيرًا لعمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان – يحفظهما الله -.
وتأتي هذه اللفتة تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإقامة الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي الذي شهدته مدن المملكة.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
01:27 AM
تأكيدًا لعمق العلاقات وأواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين
تزيّن برج قلب الطائف، ليلة أمس الأحد، بألوان العلم الإماراتي تفاعلاً مع احتفالات دولة الإمارات المتحدة بذكرى تأسيس الاتحاد وتعبيرًا لعمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان – يحفظهما الله -.
وتأتي هذه اللفتة تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإقامة الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي الذي شهدته مدن المملكة.
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المصدر : الخليج 365
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