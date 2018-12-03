بمشاركة 13 مدرسة .. "تعليم الجبيل" يدشن ملتقى الصفوف الأولية

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افتتح مدير مكتب التعليم بالجبيل أ. معمر الزهراني، أمس، ملتقى الصفوف الأولية الأول بالجبيل تحت شعار "تميز وإبداع".
وأوضح مشرف الصفوف الأولية بمكتب تعليم الجبيل مبارك الدوسري، أن الهدف من الملتقى هو إبراز جهود الشعبة المبذولة في الميدان وتبادل الخبرات وتحقيق وحدة الجهود، مشيرًا إلى أن الطالب هو المحور الأساس في الملتقى.
وأضاف: شارك في المعرض المصاحب للملتقى ١٣ مدرسة من الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية، قدموا خلاله عدة أركان منها الطموح والأمن والسلامة في البيت والمدرسة، وركن الغذاء الصحي وركن يتناول سيرة مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الكريم، وكذلك ركن ساعة البرمجة وركن خاص لعرض بعض الإنجازات التي قُدمت في ساعة النشاط.
يُضاف إلى ذلك، معرض فني مصغر لبعض أعمال ورسومات الأطفال، وعديد الأركان الأخرى التي تناولت موضوع التعليم في 2030 وإعادة التدوير والوسائل التعليمية، والكيميائي الصغير، وركن التعريف عن الوطن باللغة الإنجليزية وبجانبه ركن لتعلم مكونات الحاسوب وركن الإلقاء والتعبير.
من جهة أخرى، عبّر معمر الزهراني مدير مكتب التعليم بالجبيل عن إعجابه بالمشروعات والأعمال التي قدمها الطلاب، كما وجّه شكره للقائمين على المعرض نظير جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات الطلاب، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.
بمشاركة 13 مدرسة .. "تعليم الجبيل" يدشن ملتقى الصفوف الأوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
افتتح مدير مكتب التعليم بالجبيل أ. معمر الزهراني، أمس، ملتقى الصفوف الأولية الأول بالجبيل تحت شعار "تميز وإبداع".
وأوضح مشرف الصفوف الأولية بمكتب تعليم الجبيل مبارك الدوسري، أن الهدف من الملتقى هو إبراز جهود الشعبة المبذولة في الميدان وتبادل الخبرات وتحقيق وحدة الجهود، مشيرًا إلى أن الطالب هو المحور الأساس في الملتقى.
وأضاف: شارك في المعرض المصاحب للملتقى ١٣ مدرسة من الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية، قدموا خلاله عدة أركان منها الطموح والأمن والسلامة في البيت والمدرسة، وركن الغذاء الصحي وركن يتناول سيرة مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الكريم، وكذلك ركن ساعة البرمجة وركن خاص لعرض بعض الإنجازات التي قُدمت في ساعة النشاط.
يُضاف إلى ذلك، معرض فني مصغر لبعض أعمال ورسومات الأطفال، وعديد الأركان الأخرى التي تناولت موضوع التعليم في 2030 وإعادة التدوير والوسائل التعليمية، والكيميائي الصغير، وركن التعريف عن الوطن باللغة الإنجليزية وبجانبه ركن لتعلم مكونات الحاسوب وركن الإلقاء والتعبير.
من جهة أخرى، عبّر معمر الزهراني مدير مكتب التعليم بالجبيل عن إعجابه بالمشروعات والأعمال التي قدمها الطلاب، كما وجّه شكره للقائمين على المعرض نظير جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات الطلاب، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
01:23 AM
"الدوسري" أشار إلى أن الطالب هو المحور الأساس في الملتقى
افتتح مدير مكتب التعليم بالجبيل أ. معمر الزهراني، أمس، ملتقى الصفوف الأولية الأول بالجبيل تحت شعار "تميز وإبداع".
وأوضح مشرف الصفوف الأولية بمكتب تعليم الجبيل مبارك الدوسري، أن الهدف من الملتقى هو إبراز جهود الشعبة المبذولة في الميدان وتبادل الخبرات وتحقيق وحدة الجهود، مشيرًا إلى أن الطالب هو المحور الأساس في الملتقى.
وأضاف: شارك في المعرض المصاحب للملتقى ١٣ مدرسة من الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية، قدموا خلاله عدة أركان منها الطموح والأمن والسلامة في البيت والمدرسة، وركن الغذاء الصحي وركن يتناول سيرة مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الكريم، وكذلك ركن ساعة البرمجة وركن خاص لعرض بعض الإنجازات التي قُدمت في ساعة النشاط.
يُضاف إلى ذلك، معرض فني مصغر لبعض أعمال ورسومات الأطفال، وعديد الأركان الأخرى التي تناولت موضوع التعليم في 2030 وإعادة التدوير والوسائل التعليمية، والكيميائي الصغير، وركن التعريف عن الوطن باللغة الإنجليزية وبجانبه ركن لتعلم مكونات الحاسوب وركن الإلقاء والتعبير.
من جهة أخرى، عبّر معمر الزهراني مدير مكتب التعليم بالجبيل عن إعجابه بالمشروعات والأعمال التي قدمها الطلاب، كما وجّه شكره للقائمين على المعرض نظير جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات الطلاب، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.
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المصدر : الخليج 365
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