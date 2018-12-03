السفير العميريني: زيارة ولي العهد للجزائر تؤكد عمق العلاقات بين البلدَيْن

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها تعد انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة من التعاون والتعاضد

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تؤكد عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، والعمل المشترك لتعزيزها في المجالات كافة.

وأوضح السفير العميريني في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية أن تاريخ العلاقات بين البلدين يسجِّل الأخوة الصادقة، والترابط في أزهى صوره. مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة من التعاون والتعاضد.