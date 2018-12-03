بعد 3 أيام من فقدانه .. "الشدادي" يعود لمنزله وينقل للمستشفى لإجراء غسيل الكلى

محمد بن مسعود - الدمام - ابن عمه يشكر الجهات المعنية والمواطنين ويشيد بدور "الخليج 365" للبحث عن المفقود

بعد عمليات بحث واسعة قامت بها الأجهزة الأمنية بمركز قيا جنوب الطائف وذوو المفقود الثلاثيني "محمد عويض الشدادي الحارثي" للبحث عنه بعدما فُقد عصر يوم الخميس الماضي بعد خروجه من منزله بمركز قيا بني الحارث، عاد المفقود لمنزله بعد ثلاثة أيام من فقدانه وهو في حالة إعياء وتعب شديد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وغسيل الكلى نظرًا لمرضه منذ مدة.

وقال ابن عمه أحمد صالح الشدادي إنه وبحمد الله تعالى عاد "محمد" إلى المنزل ويعاني بسبب إعياء وتعب من جراء مرضه بالفشل الكلوي ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج والحمد لله وضعه الصحي جيد، وذلك بعد عمليات واسعة من البحث منذ أن فقد بعد عصر يوم الخميس الماضي بمركز قيا بني الحارث، حيث تم البحث عنه في كل موقع يعتقد الذهاب له ولم يعثر له على أثر، وكانوا عقدين العزم على متابعة البحث والتركيز على اتجاه واحد، ولكن وبفضل من الله عاد "محمد" لهم هذه الليلة بعد ثلاثة أيام من فقدانه.

وقدم "الشدادي" شكره لكل من أسهم في البحث من الجهات المعنية والمواطنين ومن اتصل وسأل، مثمنًا دور "الخليج 365" الاجتماعي للبحث عن المفقود.