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محمد بن مسعود - الدمام - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم مهمة قيادة مباراة الأهلي السعودي ونظيره وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال للحكم المصري جهاد جريشة والتي ستُقام يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وسيعاون الحكم المصري مواطنه محمود أبو الرجال والحكمان وليد أحمد الفاضل أبوشنب من السودان. يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد. صافرة مصرية لمواجهة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03 أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم مهمة قيادة مباراة الأهلي السعودي ونظيره وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال للحكم المصري جهاد جريشة والتي ستُقام يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وسيعاون الحكم المصري مواطنه محمود أبو الرجال والحكمان وليد أحمد الفاضل أبوشنب من السودان. يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد. 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 01:07 AM أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم مهمة قيادة مباراة الأهلي السعودي ونظيره وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال للحكم المصري جهاد جريشة والتي ستُقام يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وسيعاون الحكم المصري مواطنه محمود أبو الرجال والحكمان وليد أحمد الفاضل أبوشنب من السودان. يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، صافرة مصرية لمواجهة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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