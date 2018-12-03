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محمد بن مسعود - الدمام - اشترطوا عليه تدريب " كورينثيانز" قبل تولي تدريب المنتحب تلقى مدرب نادي الوحدة " فابيو كاريلي " عرضاً من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لقيادة فريقه السابق " كورينثيانز " تمهيداً لقيادة منتخب السامبا في الاستحقاقات المقبلة. وأكدت مصادر برنامج " كورة " الذي يبث عبر قناة روتانا أن المدرب أبلغ إدارة نادي الوحدة بطلبه فسخ العقد المبرم بينهما وأن الإدارة الوحداوية بقيادة حاتم خيمي بدأت في فتح عدة ملفات لإيجاد بديل له خلال الأيام المقبلة.

تمهيداً لتدريب السامبا.. "كاريلي" يطلب فسخ عقده مع الوحدة عبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-03 تلقى مدرب نادي الوحدة " فابيو كاريلي " عرضاً من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لقيادة فريقه السابق " كورينثيانز " تمهيداً لقيادة منتخب السامبا في الاستحقاقات المقبلة. وأكدت مصادر برنامج " كورة " الذي يبث عبر قناة روتانا أن المدرب أبلغ إدارة نادي الوحدة بطلبه فسخ العقد المبرم بينهما وأن الإدارة الوحداوية بقيادة حاتم خيمي بدأت في فتح عدة ملفات لإيجاد بديل له خلال الأيام المقبلة. 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 01:00 AM اشترطوا عليه تدريب " كورينثيانز" قبل تولي تدريب المنتحب اشترطوا عليه تدريب " كورينثيانز" قبل تولي تدريب المنتحب تلقى مدرب نادي الوحدة " فابيو كاريلي " عرضاً من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لقيادة فريقه السابق " كورينثيانز " تمهيداً لقيادة منتخب السامبا في الاستحقاقات المقبلة. وأكدت مصادر برنامج " كورة " الذي يبث عبر قناة روتانا أن المدرب أبلغ إدارة نادي الوحدة بطلبه فسخ العقد المبرم بينهما وأن الإدارة الوحداوية بقيادة حاتم خيمي بدأت في فتح عدة ملفات لإيجاد بديل له خلال الأيام المقبلة.

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المصدر : الخليج 365