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محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن التعريف بمخاطر التبغ والأمراض الناتجة عنه وأضرار السجائر الإلكترونية فعّلت الإدارة النسائية بسجون العاصمة المقدسة برنامج مكافحة التدخين بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة. ويهدف البرنامج إلى توعية النزيلات بأضرار التدخين. حيث تتضمن الحملة التعريف بمادة التبغ ومخاطر التدخين والأمراض الناتجة عنه، وأنواع التبغ ومخاطر السجائر الإلكترونية. كما تم شرح طرق العلاج المنقسم إلى علاج سلوكي يهدف لتوعية المدخن بأضرار التبغ، وعلاج دوائي متمثل في عقار ( الشامبيكس) وبدائل النيكوتين. وأكدت مسؤولة الأنشطة الصحية بسجن النساء سارة عابد أن نجاح البرنامج هو ثمرة الشراكة المجتمعية الدائمة بين وزارتي الداخلية والصحة، واختُتِم اللقاء بتكريم عدد من منسوبات وزارة الصحة بشهادات شكرٍ وذلك تثميناً لجهودهن المميزة خلال البرنامج. ‫ سجن النساء بمكة يُفعّل برنامج مكافحة التدخين بالتعاون مع الشؤون الصحية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02 فعّلت الإدارة النسائية بسجون العاصمة المقدسة برنامج مكافحة التدخين بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة. ويهدف البرنامج إلى توعية النزيلات بأضرار التدخين. حيث تتضمن الحملة التعريف بمادة التبغ ومخاطر التدخين والأمراض الناتجة عنه، وأنواع التبغ ومخاطر السجائر الإلكترونية. كما تم شرح طرق العلاج المنقسم إلى علاج سلوكي يهدف لتوعية المدخن بأضرار التبغ، وعلاج دوائي متمثل في عقار ( الشامبيكس) وبدائل النيكوتين. وأكدت مسؤولة الأنشطة الصحية بسجن النساء سارة عابد أن نجاح البرنامج هو ثمرة الشراكة المجتمعية الدائمة بين وزارتي الداخلية والصحة، واختُتِم اللقاء بتكريم عدد من منسوبات وزارة الصحة بشهادات شكرٍ وذلك تثميناً لجهودهن المميزة خلال البرنامج. ‫ 02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440 11:08 PM يتضمن التعريف بمخاطر التبغ والأمراض الناتجة عنه وأضرار السجائر الإلكترونية يتضمن التعريف بمخاطر التبغ والأمراض الناتجة عنه وأضرار السجائر الإلكترونية فعّلت الإدارة النسائية بسجون العاصمة المقدسة برنامج مكافحة التدخين بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة. ويهدف البرنامج إلى توعية النزيلات بأضرار التدخين. حيث تتضمن الحملة التعريف بمادة التبغ ومخاطر التدخين والأمراض الناتجة عنه، وأنواع التبغ ومخاطر السجائر الإلكترونية. كما تم شرح طرق العلاج المنقسم إلى علاج سلوكي يهدف لتوعية المدخن بأضرار التبغ، وعلاج دوائي متمثل في عقار ( الشامبيكس) وبدائل النيكوتين. وأكدت مسؤولة الأنشطة الصحية بسجن النساء سارة عابد أن نجاح البرنامج هو ثمرة الشراكة المجتمعية الدائمة بين وزارتي الداخلية والصحة، واختُتِم اللقاء بتكريم عدد من منسوبات وزارة الصحة بشهادات شكرٍ وذلك تثميناً لجهودهن المميزة خلال البرنامج. ‫ نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، سجن النساء بمكة يُفعّل برنامج مكافحة التدخين بالتعاون مع الشؤون الصحية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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