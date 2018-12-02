رئيس "الاتحاد": الروح عادت وستكون بداية للحصاد

محمد بن مسعود - الدمام - طمأن لؤي ناظر رئيس الاتحاد جماهير فريقه بشأن القادم للنادي، حيث قال في تغريدات إن الروح عادت اليوم للفريق وإن بداية الحصاد قادمة على الرغم من تعادل الفريق مع الحزم في الجولة الـ 11 من المسابقة.

وغرد ناظر قائلاً :" شاهدنا ⁧‫#روح_الاتحاد‬⁩ اليوم..

‏كان من السهل أن يستسلم الفريق ولكنهم حاربوا من أجل الشعار .. بداية الحصاد بإذن الله.."

واضاف :" شكرًا لكل من حضر ودعم النادي..

‏جمهور ⁧‫#الاتحاد‬⁩ العظيم كان جزءًا كبيرًا من عودة الفريق في هذه المباراة إن شاء الله هذه بداية عودة الفريق.."

واختتم تغريداته قائلاً: "مهمة اللاعبين في الفترة القادمة صعبة جدًا، وهذه الخطوة هي مجرد البداية.. الإدارة والطاقم الفني والفريق يعملون بكل جدية من أجل عودة ⁧‫#الاتحاد‬⁩ في المباريات القادمة إن شاء الله".

