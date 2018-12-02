شكرا لقرائتكم فيديو.. إغلاق عقبة ضلع والمرور يدعو لاستخدام الطرق البديلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت إدارة مرور منطقة عسير، مستخدمي طريق عقبة ضلع إلى استخدام الطرق البديلة؛ وذلك بسبب إغلاق العقبة لتنفيذ أعمال الصيانة.

وحث المرور سالكي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة (عقبة شعار- الصماء) لقاصدي المناطق والمدن الساحلية أو القرى والإدارات الواقعة بعد النفق الثاني، وكذلك قاصدي مدينة أبها من تلك المواقع حتى انتهاء فرق وزارة النقل من أعمال الصيانة للطريق والتي تستمر لمده 10 أيام.

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