شكرا لقرائتكم صحة مكة تعلق على اتهام مواطن لمستشفى حكومي بالإهمال في علاج والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تعقيبًا على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام من اتهام أحد المواطنين لمستشفى حكومي بمكة بالتسبب في تدهور الحالة الصحية لوالدته المنومة بالمستشفى، أكدت صحة مكة أن المريضة تلقت العلاج وفق الإجراءات المتبعة، وتم توضيح حالتها لذويها قبل إجراء جراحة دقيقة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة الكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن المريضة أدخلت المستشفى بقسم الباطنة بتاريخ 11/ 3/ 1440هـ باشتباه التهابات بالأمعاء، وأجريت لها الفحوصات اللازمة من قبل الطبيب المعالج، وتم استشارة قسم الجراحة لزيادة الألم بالبطن؛ ما استدعى عمل أشعة مقطعية للبطن بينت وجود جلطة في الشريان المساريقي مع غرغرينا بالأمعاء، وعلى ضوئه تقرر إجراء عملية استكشاف للبطن، وتم شرح الحالة للمريضة وأهلها، وتم توقيع الموافقة على العملية من قبلهم، والتي أجريت لها، وتبين وجود غرغرينا بالأمعاء؛ فتم استئصال الجزء المتموت وإزالة الخثرة الدموية من الشريان المساريقي، وتقرر إجراء استكشاف آخر للجزء المتبقي للأمعاء بعد ٢٤ ساعة؛ لوجود علامات باحتمالية تمدد الغرغرينا.

وأضاف أنه تم إخبار أهل المريض بما تم والخطة العلاجية وأخذ الموافقة للإجراء التالي، والذي تبين فيه تموت الجزء المتبقي من الأمعاء؛ مما استدعى استئصاله ونقل المريضة للعناية المركزة، ولا تحتاج المريضة أي تدخل علاجي.

وأفادت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أنها تتابع حالة المريضة، وتم كتابة التقرير الطبي لها لاستكمال علاجها في المراكز المتخصصة.

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