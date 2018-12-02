شكرا لقرائتكم صور.. أبراج المملكة تتشح بعلم الإمارات في اليوم الوطني الـ47 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - احتفت المملكة اليوم بذكرى اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوشحت أبراج المملكة بألوان العلم الإماراتي تعبيرًا عن الحفاوة الرسمية والشعبية بهذه المناسبة الغالية.

وفي سياق متصل احتفت “مطارات الرياض” بذكرى اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مبرزة شعار “معًا أبدًا” في أرجاء مطار الملك خالد الدولي تعبيرًا عن مدى عمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين.

وتوشح مطار العاصمة بجميع صالاته بألوان العلم الإماراتي، كما تزينت جميع شاشات المطار بالعبارات الترحيبية احتفالًا بهذه المناسبة، وتضمنت الفعالية توزيع الورود والأعلام على المسافرين، إضافةً إلى تزيين صالات الركاب لاستقبال وتوديع مسافري مطار الملك خالد من الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل هذه الفعاليات بعض الألوان الفنية والأهازيج الشعبية الإماراتية تعبيرًا عن وحدة الشعبين واحتفالًا بالتراث الإماراتي الأصيل، وسط تفاعل كبير من مسافري وعاملي مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.