شكرا لقرائتكم ولي العهد يصل الجزائر في زيارة رسمية ضمن جولته العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، قادمًا من موريتانيا ضمن الجولة الخارجية التي يقوم بها ولي العهد، وشملت العديد من الدول العربية.

وتحظى زيارة ولي العهد إلى الجزائر بأهمية كبيرة؛ نظرًا للملفات الهامة التي سيتم مناقشتها، خاصة الملفات الاقتصادية والسياسية.

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