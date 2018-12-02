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شكرا لقرائتكم فيديو.. هذا ما حدث في #قمة_العشرين .. إشادة ومصافحة حارة ولقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - لفتت مصافحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين أنظار العالم؛ لتؤكد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.
طريقة “هاي فايف”، التي تصافح بها الزعيمان تعكس العلاقات القوية التي تربط البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرا في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان الرئيس الروسي استبق قمة العشرين بالإشادة بدور ولي العهد في إنجاح اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تطبقه أوبك وينتهي بنهاية العام الجاري.
يذكر أن الكرملين أعلن أن الترتيبات تجري حاليًّا لزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.
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