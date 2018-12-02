شكرا لقرائتكم مطارالملك فهد يحذر من تدني الرؤية في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - أرشيفية



متابعات الخليج 365 - الدمام

حذر مطار الملك فهد الدولي من تدني الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية.

وقال المطار في بيان مقتضب له: نظرًا لتدني الرؤية بسبب الأحوال الجوية، نأمل من مرتادي مطار الملك فهد الدولي توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة قد نبهت- قبل قليل- على ضباب كثيف يشمل معظم طرق المنطقة الشرقية.

وقالت القوات الخاصة في تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظرًا للضباب الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرِ لها اليوم، هطول أمطار رعدية وزخات من البرد، وتقلبات جوية تتسم برياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل معظم مناطق المملكة، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم إلى يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.

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