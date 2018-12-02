الان تتابع شاهد .. استمرار عمليات البحث عن الطفلة المفقودة في ينبع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلن الدفاع المدني بينبع عن استمرار عمليات البحث عن الطفلة المفقودة بوادي ثما بقرية تلعة نزا مركز ينبع النخل، بمشاركة الحرس الوطني والشؤون الصحية والشرطة ووزارة البلدية والمياه وإدارة الطرق وفريقا سلام وساعد التطوعي بالإضافة لمواطنين و متطوعين.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. استمرار عمليات البحث عن الطفلة المفقودة في ينبع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .