الان تتابع طيران ناس يحتفل باليوم الوطني الإماراتي ٤٧ بالفلكلور الشعبي السعودي والإماراتي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 :

أحيا طيران ناس، الناقل الوطني السعودي فعالية الفلكلور الشعبي الإماراتي على مدى يومين بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي ٤٧ من خلال العرضة الإماراتية والسعودية في سيتي ووك بدبي. وشهدت الفعالية إقبالاً من كافة الزوار، من خلال الرسم على أوجه الأطفال وكذلك التفاعل مع الرقصات الشعبية، كما قدم طيران ناس جوائز لكل المشاركين في العرضة الإماراتية (الرزفة) والعرضة السعودية.

من جانب آخر، احتفى طيران ناس بتقديم خصم خاص بنحو ٢٠ في المئة لكل المسافرين لدبي والقادمين من الرياض وجدة والدمام من خلال الرمز الترويجي UAE47 في فترة الحجز من 01 إلى 03 ديسمبر 2018 وبحيث تكون ‏فترة السفر: 02 وحتى 23 ديسمبر 2018.

وأكد طيران ناس أن تعد الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة لأبناء المملكة وللمقيمين فيها، لذا تعد الوجهة الأكثر طلبا لدى ضيوف طيران ناس المسافرين، حيث يجد السياح ضالتهم في الإمارات بتنوع خياراتها كما باتت الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي محطة ‏بارزة ومناسبة هامة، تساهم في زيادة الإقبال من الزوار والسواح إليها، وبالتالي ارتفاع حجوزات السفر إليها لذا يشرفنا نقل ضيوفنا لمشاركة إخوانهم الإحتفال في يومهم الوطني.

وذكر طيران ناس بأن الإمارات العربية المتحدة أصبحت المقصد السياحي الأبرز للمواطن السعودي من جميع الفئات العمرية، لذا يسير طيران ناس حاليا ١٤ رحلة يوميا بين المدن الرئيسيّة الرياض وجدة والدمام لدبي، كما لدى طيران ناس خطة طموحة للتوسع أكثر خلال الفترة المقبلة.