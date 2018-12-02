شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ47 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هنأ عادل الجبير وزير الخارجية دولة الإمارات حكوماً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ47، متمنيا مزيداً من التقدم والرخاء لدولة الإمارات. هنأ عادل الجبير وزير الخارجية دولة الإمارات حكوماً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ47، متمنيا مزيداً من التقدم والرخاء لدولة الإمارات. وقال عبر حسابه في "تويتر": أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومتاً و شعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ47، وأتمنى للإمارات الشقيقة مزيداً من التقدم والرخاء.



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