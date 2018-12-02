شكرا لقرائتكم خبر عن صحة مكة تطلق «مئوية التطوع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي(مكة المكرمة)

اطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في مكة المكرمة مبادرة «مئوية مكة التطوعية»، لنشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها بدمج جميع مكونات المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة في عمل تطوعي واحد يقدم الخدمة الصحية بجميع تخصصاتها العلاجية والوقائية والإعلامية التثقيفية وتنمية المهارات.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير بأن هذه المبادرة تعد تطبيق فعلي للعمل التطوعي بتطبيق شروطه وأحكامه؛ لتلبية مفاهيم الخدمة الصحية من خلال تنفيذ الممارسين الصحيين والعاملين بالصحة 2500 ساعة تطوعية في اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2018م لنشر ثقافة التطوع الصحي داخل المنشآت الصحية للمنسوبين والمستفيدين، وزيادة مساهمتهم في التطوع الصحي؛ لرفع عدد المسجلين في قاعدة بيانات المتطوعين في صحة مكة

مبيناً أن برنامج الشراكة المجتمعية بصحة مكة تبنى هذه المبادرة بالتخطيط والإشراف عليها على مستوى قادة العمل التطوعي بالصحة و جميع الاقسام والادارات لتفعيل جميع المسارات الصحية بواقع 100 مستفيد كحد أدنى لكل مسار.