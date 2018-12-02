شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني ينبع»: استمرار البحث عن الطفلة المفقودة بوادي ثما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع) أكد الدفاع المدني في محافظة ينبع عن استمرار عمليات البحث عن الطفلة المفقودة بوادي ثما بقرية تلعة نزا مركز ينبع النخل. أكد الدفاع المدني في محافظة ينبع عن استمرار عمليات البحث عن الطفلة المفقودة بوادي ثما بقرية تلعة نزا مركز ينبع النخل. وأشار الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»، أن عمليات البحت تأتي بمشاركة الحرس الوطني والشؤون الصحية والشرطة ووزارة البلدية والمياه وإدارة الطرق وفريقا سلام وساعد التطوعي بالإضافة لمواطنون متطوعون.



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