شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد للرئيس الموريتاني: رغبتنا مشتركة في تعميق التعاون بجميع المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نواكشوط)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز إثر مغادرته موريتانيا، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس / محمد ولد عبدالعزيز حفظه الله

رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعبر لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري. ،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء