شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر موريتانيا والرئيس الموريتاني في مقدمة مودعيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نواكشوط) غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وكان في وداع ولي العهد في مطار نواكشوط رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.



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