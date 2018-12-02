شكرا لقرائتكم خبر عن البلديات وجامعة المؤسس توقعان مذكرة تفاهم لإعداد القيادات ورفع الجاهزية لإدارة حالات الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ومعهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد قيادات الوزارة ورفع الجاهزية لإدارة حالات للطوارئ والكوارث والأزمات للأجهزة البلدية.

ويركز البرنامج التدريبي على عدة محاور منها المفاهيم والمبادئ الرئيسية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، وتحديد المشكلات والتفكير بطرق إبداعية وتطوير الأعمال، والمهارات القيادية لمديري الطوارئ والكوارث والأزمات، كما يركز البرنامج على عرض التقنيات الحديثة والآليات العلمية المتبعة في إدارة الكوارث والأزمات، والاستعداد المبكر ورفع الجاهزية والتخطيط الفعال للتأهب واستخدام المهارات القيادية والتقنية الفعالة لتفادي وقوع الخطر لا سمح الله.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات البرنامج وورش العمل التدريبية المصاحبة خلال المدة من 24 - 28 ربيع الأول الجاري بمحافظة جدة.

ويهدف البرنامج الذي يشارك فيه مديرو الإدارة العامة للكوارث بالأمانات، إلى التعرف على مبادئ إدارة الكوارث، والأساليب الإدارية لقيادي إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، وآلية التخطيط المبكر لحالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والنمذجة والمحاكاة لمعطيات الكوارث، وإعداد الخطط لإدارة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، ومناقشة وحلول لمشاريع تصريف مياه المطار ودرء أخطار السيول، إضافة إلى الاستعداد المبكر والتخطيط الإداري والفني للأجهزة البلدية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والتعرف على مفاهيم ومصطلحات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والتدريب على تقنيات رصد المخاطر الطبيعية وتوظيف مخرجات الأقمار الصناعية والاطلاع على الإحصاءات والتقارير والمعاهدات الدولية لمنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

ويتضمن البرنامج ورشة عمل حول التخطيط لإدارة الكوارث للتعريف بكيفية استخدام دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط للكوارث، والبوابة الإلكترونية لخطط مواجهة الكوارث للأجهزة البلدية على موقع الوزارة الإلكتروني، وحلقات نقاش تطبيقية لتنمية مهارات وقدرات المتدربين.

ويشرف على البرنـامج إعدادًا وتدريبًا مـدربون متخصصـون مـن جامعـة الملك عبـدالعزيز يتمتعـون بـالمؤهلات العاليـة في تدريب البرامج الإدارية والقيادية ومن يستعان بهم من أصحاب الخبرة داخل المملكة وخارجها، كما يشرف على البرنامج فريق استشاريين من معهـد الدراسـات والبحـوث ومـن المختصيـن في وكالـة الشئون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادات حضور معتمـدة وعضـويات دوليـة ومـواد ومراجـع علميـة لمن اجتازوا البرنامج تشمل: 3 شهادات معتمدة محليا ودولياً عند اجتياز البرنامج، والحصول على عضوية رسمية في منظمة دولية لإدارة الطوارئ والكوارث، وحزمة حصرية لأقوى الأدوات والتطبيقات التي تدار بها مراكز الطوارئ والكوارث، إضافة إلى مكتبة إلكترونية بأشهر المراجع العلمية والاتفاقيات الدولية في العمل الانساني وإدارة الكوارث.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على رفع كفاءة إدارة الكوارث بالمناطق الحضرية، وتأهيل منسوبي الإدارات العامة للكوارث بالوزارة والأمانات.