السعودية | ولد الشيخ أحمد:الرياض ونواكشوط يؤيدان حلا سياسيا باليمن

شكرا لقرائتكم ولد الشيخ أحمد:الرياض ونواكشوط يؤيدان حلا سياسيا باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقب لقائه مع نظيره السعودي عادل الجبير، أثنى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على العلاقات الثنائية القوية التي تجمع موريتانيا والمملكة العربية السعودية.

وأعرب ولد الشيخ أحمد عن تأييد بلاده للرياض والقرارات التي تتخذها في المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية الموريتاني تأييد بلاده للموقف السعودي بإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد حضر، الأحد، مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.