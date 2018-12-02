تعرف على خدمات رئاسة الحرمين لأصحاب القدرات الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - تخصيص ساعتين بصحن المطاف يوم غد

في بادرة هي الأولى من نوعها ولَم يسبق أن تم تنفيذها؛ خَصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة سواسية ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، وذلك بتجهيز صحن المطاف لذوي القدرات الخاصة في اليوم العالمي للإعاقة، وتخصيصه لهم لمدة ساعتين، مع عمل مزلقان خاص للسلام على الحجر الأسود وقت الفعالية.

كما قامت الرئاسة بفتح قنوات للتنسيق مع الفنادق والشركات السياحية للتبليغ المبدئي عن الحالات التي تستلزم رعاية خاصة في المسجد الحرام؛ إذ تكمن أهمية المبادرة في إبراز الخدمات الموجهة لهذه الفئة الغالية وتعريفهم بها، وذلك لتمكين الشمول وضمان المساواة، ولإيصال رسالة بأننا جميعاً عون لهم.

"ذوو" القدرات الخاصة مصطلح يضم العديد من المعاني؛ فتتنوع الإعاقات بين سمعية وحركية وبصرية وعقلية، وهم مثال يُحتذى لقوة الإرادة وعلو الهمة، وقد اهتم ديننا الحنيف بهم؛ الله وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كل ما يمكن أن يسهم في توفير سبل الراحة بإنشاء وحدةٍ تهتم بشؤونهم أطلقت عليها: "وحدة ذوي القدرات الخاصة"؛ لتقوم بخدمتهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وجهزت الرئاسة مصلّى خاصًّا بفئة الصم والبكم به العديد من مترجمي لغة الإشارة لترجمة خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء، وكذلك ترجمة الدروس والمواعظ المقامة في أروقة المسجد الحرام، بالإضافة لتأهيل عدد من معلمي حلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وتدريبهم على مهارات لغة الإشارة، وذلك لسهولة التعامل مع مستخدميها؛ وذلك لإيصال رسالة المسجد الحرام في تعليم كتاب الله لرواده بمختلف شرائحهم.

كما قامت بإصدار الرموز الإرشادية داخل المسجد الحرام للكبار والصغار، والتي توضح أماكن ومرافق الحرم برموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات لذوي الإعاقة السمعية، كما وفرت سماعات لضعاف السمع لاستخدامها أوقات الصلاة والخطب والدروس.

ووفرت الرئاسة العصا البيضاء للمكفوفين من ذوي الإعاقة البصرية وذلك لإرشادهم إلى مصلياتهم الخاصة؛ حيث وفرت وحدة ذوي القدرات حقيبةً خاصة بهذه الفئة تحتوي على مصحف وكتب وخرائط للحرم المكي والمشاعر المقدسة أثناء فترة الحج بلغة برايل، كما تم توفير حامل المصاحف المرن؛ حيث تقوم هذه الخدمة بتسهيل قراءة القرآن بمختلف وضعيات الجسد مع "الحامل المرن"، سواء كان واقفاً أو جالساً، بالإضافة إلى المصحف القارئ بالقلم وساعة ناطقة تُشعر المكفوفين بدخول أوقات الصلوات، بتوفير صناديق خاصة بالتيمم تغنيهم عن الخروج من أماكنهم المخصصة للصلاة.

وقامت الرئاسة بتخصيص أبواب ومشايات ومسارات خاصة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم وتجهيز مصليات مجهزة بجميع احتياجاتهم ذوي الإعاقة، يعمل عليها موظفون تم تدريبهم على التعامل مع هذه الفئة الغالية.

وبادرت إدارة سقيا زمزم بتوفير عربات مخصصة لحمل حاويات زمزم وتأمين كراسي خاصة لحافظات ماء زمزم تخدم ذوي الإعاقة الحركية؛ ليتمكن من خلالها ذوو القدرات الخاصة من الشرب، وتوفير حقائب ماء زمزم المحمول في أسطوانات مخصصة في كافة المصليات، وذلك خلال أوقات الصلوات للحصول على ماء زمزم ومنع المشقة لكي يتسنَّى لهم أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وخصصت الرئاسة عربات خاصة لوحدة ذوي القدرات الخاصة لنقل مستفيديها على مدار الساعة، وإعانتهم على الطواف والسعي بعربات يدوية وكهربائية، وتخصيص عربات الجولف لنقلهم خارج الحرم وتجهيز مواقف لذوي الإعاقة الحركية بمبنى الرئاسة، كما وزعت سجادة صلاة ومسندة للظهر في آن واحد لكبار السن كهدية إنسانية مقدمة من الرئاسة خلال موسمي العمرة والحج؛ مما يساهم في تأدية نسكهم بكل يسر وسهولة.

وتقوم الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعريف بحقوق ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم وتزويدهم بمعلومات عن الخدمات المتوفرة لهم في الحرمين الشريفين، وتثقيف مرتادي المسجد الحرام بحقوق هذه الفئة من خلال مطويات ونشرات وعمل فيلم يعرض خدمات ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين، وتوزيع مطويات إرشادية لكيفية التعامل مع الحالات النفسية، كما تقوم الإدارة بمعايدة المرضى المنومين بالمستشفيات ودور الرعاية في العيدين وتوزيع الهدايا ومواساتهم والوقوف معهم.

وختاماً تقوم الرئاسة العامة ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ووحدة ذوي القدرات الخاصة برصد الخدمات المقدمة واستطلاع آراء المستفيدين وتدريب مقدمي الخدمة على التعامل مع ذوي القدرات وذويهم، ووضع الأفكار التطويرية لهذه الخدمات من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني للخروج بأفضل المبادرات وتطبيقها كتخصيص صحن المطاف لهذه الفئة الغالية في اليوم العالمي للإعاقة لعدة ساعات لتسليط الضوء على حقوق هذه الفئة.

