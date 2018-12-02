شاهد.. معلمون وطلابهم في صحراء الرياض لنشر ثقافة غائبة

محمد بن مسعود - الدمام - منسوبو "حبيب بن زيد" تسلحوا بالـ"كمامة" والأكياس السوداء

قدَّم معلمو وطلاب مدرسة حبيب بن زيد الابتدائية التابعة لمكتب تعليم قرطبة بالرياض بادرة جميلة، تمثلت في تنظيف المواقع التي يقصدها المتنزهون مع اعتدال الأجواء. وقد تم جمع كميات كبيرة من النفايات وإتلافها.

وتمثلت قيمة البادرة التي حملت شعار "فلنترك المكان أفضل مما كان" في نشر ثقافة غائبة في الصحاري والمواقع العامة، وهي التي هذبنا بها ديننا الحنيف.

وتفصيلاً، انطلقت المجموعة بإشراف من قائد المدرسة فواز بن عشوي القاسم، وتوجهت إلى أبرز مناطق التنزه التي تحيط بالعاصمة، وهناك بدأ الطلاب ومعلموهم في جمع المخلفات التي أعقبت عطلة الأسبوع الماضي. وتسلحت المجموعة بالأكياس السوداء والقفازات والكمامات، وجرى تنظيف مساحات شاسعة في ساعات معدودة.

من جانبه، أوضح ناقي الحربي أن البادرة تهدف إلى غرس ثقافة العمل التطوعي في عقول الطلاب، وكذلك ربط المدرسة بالبيئة المحيطة، وجزء من المسؤولية الاجتماعية.

في حين أشار نايف العنزي إلى أن تلك الأنشطة تجعل الطالب يشعر بمشكلة تلوث البيئة، ويسهم في حلها. ومثل تلك الأعمال تخدم الوطن والمواطن، وتهذب النفس والأخلاق.

وأثنى المعلم "عبدالله القرني" على المبادرة مؤكدًا أنها رسالة سامية، تحاول المدرسة نشرها وتعزيزها، وخصوصًا أن السعودية على أبواب سنة ربيعية -بإذن الله- عطفًا على كميات الأمطار.. والناس شركاء في التنزه، ومن حقهم الاستمتاع بمواقع نظيفة دون مظاهر ضارة بالبيئة.