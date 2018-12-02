انحراف شاحنة يتسبب في تحطيم غرفة محطة كهرباء بعقبة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - إصابات خطيرة لقائدها .. والمدني والمرور والكهرباء باشروا الحادث

باشر المرور والدفاع المدني وشركة الكهرباء، مساء اليوم الأحد، حادث انحراف شاحنة وارتطامها بمحطة كهرباء بعقبة الباحة مما تسبب في إحداث تلفيات في الغرفة.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر لـ"الخليج 365" أن قائد الشاحنة تعرض لإصابات متعددة تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث وتولت على الفور سحب الشاحنة إذ وجدت وحدات من الدفاع المدني تحسبًا لاندلاع حريق في المحطة.

وجرى نقل سائق الشاحنة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة وتولى مرور الباحة التحقيق في أسباب الحادث.