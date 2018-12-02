مواطن يطلق مبادرة إلكترونية لمشاركة الإماراتيين الاحتفال بيومهم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق المواطن إسماعيل بن علي الحكمي مبادرة إلكترونية تحت شعار "عزكم عزنا" تزامناً مع احتفال السعودية باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتأتي المبادرة بعنوان "مداد نبض قلب السعوديين وفاء للأشقاء الإماراتيين"، وتعكس مشاعر خالصة بتلك المناسبة لقيادة دولة الإمارات الشقيقة ولشعبها الكريم تبين مدى ترابط الشعبين.

والمواطن الحكمي هو معلم وصحافي ومهتم بالمبادرات الوطنية والمجتمعية، وله عدد من المبادرات الوطنية التي تهتم بتعزيز القيم الوطنية ومنها: مداد القلوب لأبطال الجنوب، ومسيرة فخر، وبذرة وطن، وبطولات جند الحزم، ولمسة وفاء لأبناء الشهداء والمرابطين.

وقال "الحكمي": "جميعاً كسعوديين نحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات الشقيقة؛ لمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعباً فرحتهم"، وأردف: "ما هذه المبادرة إلا كتعبير عن مدى ترابطنا بالأشقاء بدولة الإمارات، متمنين دوام العزّ والأمان لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "المبادرة ستتم معالجتها وإصدارها في إصدار كتابي، وسنعمل لتسليمه للمسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وبدأت المبادرة اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال المشاركة بإضافة التهنئة والمشاعر الخالصة للأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر الرابط: http://sha-ksa.com/.