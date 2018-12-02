"الشهري": المملكة تخطو خطوات سريعة لتحقيق نهضة شاملة عبر تنفيذ مبادرات وبرامج رؤية 2030

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن إنشاء مركز التواصل والاستشراف المعرفي يحسِّن السمعة المؤسسية السعودية

قال زاهر بن أحمد الشهري، باحث التخطيط الاستراتيجي بجامعة الملك سعود، إن السعودية تخطو اليوم خطوات سريعة لتحقيق نهضة شاملة عبر تنفيذ مبادرات وبرامج «رؤية 2030». وبالرغم من ذلك تعد الصورة الذهنية التي يمكن أن يكوِّنها العالم عنها، وما يعتريها من تشويه، إحدى أهم القضايا والتحديات الحالية التي تواجهها؛ لما لها من تأثير يؤدي إلى تكوين انطباعات وخلق سلوك إيجابي أو سلبي تجاه الدولة ومؤسساتها.

وأضاف: فضلاً عما تمرُّ به اليوم من مرحلة حساسة، تتطلب حشد الإمكانات والطاقات للتعامل معها بنجاح، وذلك بصياغة استراتيجية شاملة لتفعيل القوة الناعمة السعودية بمساندة رؤيتها الاستراتيجية «2030»؛ لتعزز من جهودها ومقدرتها على المنافسة العالمية، وتسهم في دعم صناع القرار في تنفيذ هذه الرؤية وفق مخططها الزمني، التي من شأنها أن تحدد الإطار العام لصورة السعودية وهويتها المؤسسية وآلية عملها، التي من خلالها تستطيع أن تعبر عن رؤيتها واستراتيجيتها وأهدافها.

وأكد "الشهري" أن مفهوم القوة الناعمة يعني "القوة المعنوية لشخصية الدولة، التي تتمثل في مجموعة الأفكار والمبادئ والقيم والسياسات الاستراتيجية التي تستخدمها لغرض الإقناع والتأثير على الرأي العام الداخلي أو الخارجي في مجالات حقوق الإنسان والبنية التحتية والثقافة والفن وغيرها؛ ما يؤدي بالآخرين إلى احترام هذا الأسلوب، والإعجاب به، ثم اتباع مصادره".

وقد أدركت الدول العظمى أهمية هذه القوة، وقدرتها على التأثير في قيم وسياسات الدول وشعوبها؛ فسعت لوضع استراتيجيات وسياسات لتعزيزها، وأبدعت في استخدام أساليبها الثقافية والتسويقية والإعلامية لبناء هذه القوة، واستثمار أدواتها.

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت مؤخرًا في مجالات عدة لتحسين وتعزيز صورة وسمعة السعودية داخليًّا وخارجيًّا من قِبل عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مثل: مركز التواصل الحكومي، ومشروع سلام للتواصل الحضاري، ومركز اعتدال، ومؤسسة مسك الخيرية.. وغيرها، إلا أن العمل الفردي يظل محدودًا، ولاسيما إذا كان يتعلق بالسمعة المؤسسية للدولة وصورتها.

وبيَّن: لذا تطلب الأمر عمل إجراءات سريعة في تأسيس عمل مؤسسي موحد، يتكامل مع الجهود المبذولة، ويضمن استمراريتها واستدامتها، وذلك بإنشاء مركز متخصص، يعمل على تخطيط وتنظيم وإدارة الصورة والسمعة المؤسسية للمملكة، يشخِّص الواقع، ويستشرف المستقبل، ويكون عبارة عن نظام إنذار مبكر، يرصد كل ما يتعلق بمهددات السعودية وصورتها سياسيًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا وفكريًّا وثقافيًّا ورقميًّا.

وتابع "الشهري": وقد استبشرنا خيرًا بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء مركز التواصل والاستشراف المعرفي المرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي، الذي يهدف إلى جمع وتحليل المعلومات الإعلامية والدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا والظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها سلبًا أو إيجابًا على صورة السعودية. ويعتبر هذا الأمر من أهم القرارات والتوجهات الاستراتيجية لتقييم الصورة الذهنية للسعودية وتصحيحها، ومواجهة حملات التشويه والتحريف التي تواجهها.. ويشكل نقطة تحوُّل مهمة في مسيرة صناعة مستقبلها بأبعاده المختلفة.

وأردف: وما أود الإشارة إليه هنا هو أن هناك نخبة من الخبراء قد عملوا على مدى ثلاث سنوات متواصلة في بناء مشروع شامل، قد يسهم إسهامًا مباشرًا في تغذية هذا المركز بأفضل تطبيقات العمل الإعلامي والتسويق الاستراتيجي بكل صوره وأدواته، وفق أحدث التجارب الإقليمية والدولية، ويشمل توحيد جهود كل الجهات الحكومية والخاصة لنقل قصة السعودية ورسائلها للعالم بطريقة جديدة وعصرية، بما يمكِّن الدولة من المضي قُدمًا نحو المستقبل في تناغم وتنسيق أفضل؛ وهو ما يجعلها أكثر حضورًا في المحافل الدولية، ويرسخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم.

ولفت "الشهري" إلى أهمية مشروع بهذا الحجم في ظل امتلاك السعودية مصادر ومقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة.. وسيكون له انعكاسات إيجابية على الصورة العامة للمملكة في الداخل والخارج، وتوطيد هويتها المؤسسية؛ ما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها، وترسيخ مكانتها إقليميًّا ودوليًّا، كما سيمثل بصمة مؤثرة ومهمة للقيادة السعودية الشابة الحالية كقوة داعمة لرؤية 2030.

وأكمل: نتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الجهود والتعاون في سبيل الوصول إلى صياغة استراتيجية متكاملة للقوة الناعمة السعودية، ينتج منها سياسات وأُطر تكاملية ومرجعية، تنظم وتوحد الجهود المبذولة والمبادرات المختلفة والأهداف الاستراتيجية؛ ما سيحقق لها منافع اقتصادية وسياسية كبيرة، ويسهم في اكتساب النفوذ، ويجعلها شريكًا مؤثرًا وفعالاً في صنع القرارات الدولية، كما سيخلق شعورًا حقيقيًّا بالقوة والانتماء لهذا الوطن؛ فنكون جميعًا سفراء للمملكة، نحمل واجب إعلاء شأنها؛ لتبقى في قلب المشهد العالمي بنهجها المتميز، وقيمها، وطموحاتها.

وفَّق الله قيادة السعودية الحكيمة وحكومتها لخدمة الوطن.