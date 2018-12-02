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محمد بن مسعود - الدمام - بركن يعرض دليل استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتسهيل تطعيم الأطفال شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بركن خاص لعرض دليل استخدام تقنية الواقع الإفتراضي في عملية تطعيم الأطفال .وذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي لسلامة المرضى والذي افتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد في فندق كراون بلازا وسوف تستمر فعالياته يومين ابتداءً من اليوم السبت، وقالت ولاء الحريري مديرة مكتب الإبداع بصحة الرياض إن مشاركتنا تهدف إلى تعريف الزوار بتقنية "vR" الواقع الافتراضي لتطعيمات الأطفال وسحب الدم حيث تقوم هذه التقنية بإزالة الخوف والرهبة من التطعيم وتسهل عملية التطعيم من دون مساعدة أحد، وأشارت الحريري إلى أن جهاز تقنية الواقع الافتراضي يتضمن مغامرة شيقة يشاهدها الطفل ويخوضها مع فريق الأبطال الذين يعملون داخل أجسامنا لحمايتها من الأعداء ثم سيركب الطفل مع البطلة مناعة والبطل مضاد في مركبتهم العجيبة ويبحرون داخل جسم الإنسان للبحث عن جهاز الطاقة . وسيقودهم في المهمة الجنرال لمفاوي قائد الفريق وينبغي على الطفل توصيل الجهاز بذراعة وتزويدة بالطاقة وبالتالي يتم تطعيم الطفل دون أن يشعر بوخز الإبرة، وأوضحت ولاء الحريري أن هذه التقنية تم توفيرها في 93 مركزًا صحيًا داخل وخارج الرياض ويتم حاليًا استخدامها لتسهيل إجراءات عملية التطعيم بكل يسر وسهولة.

"صحة الرياض" تشارك بالمؤتمر الأول للمركز السعودي لسلامة المرضى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02 شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بركن خاص لعرض دليل استخدام تقنية الواقع الإفتراضي في عملية تطعيم الأطفال .وذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي لسلامة المرضى والذي افتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد في فندق كراون بلازا وسوف تستمر فعالياته يومين ابتداءً من اليوم السبت، وقالت ولاء الحريري مديرة مكتب الإبداع بصحة الرياض إن مشاركتنا تهدف إلى تعريف الزوار بتقنية "vR" الواقع الافتراضي لتطعيمات الأطفال وسحب الدم حيث تقوم هذه التقنية بإزالة الخوف والرهبة من التطعيم وتسهل عملية التطعيم من دون مساعدة أحد، وأشارت الحريري إلى أن جهاز تقنية الواقع الافتراضي يتضمن مغامرة شيقة يشاهدها الطفل ويخوضها مع فريق الأبطال الذين يعملون داخل أجسامنا لحمايتها من الأعداء ثم سيركب الطفل مع البطلة مناعة والبطل مضاد في مركبتهم العجيبة ويبحرون داخل جسم الإنسان للبحث عن جهاز الطاقة . وسيقودهم في المهمة الجنرال لمفاوي قائد الفريق وينبغي على الطفل توصيل الجهاز بذراعة وتزويدة بالطاقة وبالتالي يتم تطعيم الطفل دون أن يشعر بوخز الإبرة، وأوضحت ولاء الحريري أن هذه التقنية تم توفيرها في 93 مركزًا صحيًا داخل وخارج الرياض ويتم حاليًا استخدامها لتسهيل إجراءات عملية التطعيم بكل يسر وسهولة. 02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440 10:16 PM بركن يعرض دليل استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتسهيل تطعيم الأطفال بركن يعرض دليل استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتسهيل تطعيم الأطفال شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بركن خاص لعرض دليل استخدام تقنية الواقع الإفتراضي في عملية تطعيم الأطفال .وذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي لسلامة المرضى والذي افتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد في فندق كراون بلازا وسوف تستمر فعالياته يومين ابتداءً من اليوم السبت، وقالت ولاء الحريري مديرة مكتب الإبداع بصحة الرياض إن مشاركتنا تهدف إلى تعريف الزوار بتقنية "vR" الواقع الافتراضي لتطعيمات الأطفال وسحب الدم حيث تقوم هذه التقنية بإزالة الخوف والرهبة من التطعيم وتسهل عملية التطعيم من دون مساعدة أحد، وأشارت الحريري إلى أن جهاز تقنية الواقع الافتراضي يتضمن مغامرة شيقة يشاهدها الطفل ويخوضها مع فريق الأبطال الذين يعملون داخل أجسامنا لحمايتها من الأعداء ثم سيركب الطفل مع البطلة مناعة والبطل مضاد في مركبتهم العجيبة ويبحرون داخل جسم الإنسان للبحث عن جهاز الطاقة . وسيقودهم في المهمة الجنرال لمفاوي قائد الفريق وينبغي على الطفل توصيل الجهاز بذراعة وتزويدة بالطاقة وبالتالي يتم تطعيم الطفل دون أن يشعر بوخز الإبرة، وأوضحت ولاء الحريري أن هذه التقنية تم توفيرها في 93 مركزًا صحيًا داخل وخارج الرياض ويتم حاليًا استخدامها لتسهيل إجراءات عملية التطعيم بكل يسر وسهولة.

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المصدر : الخليج 365