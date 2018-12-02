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انت الان تتابع فيديو.. هكذا تعامل الدفاع المدني مع متنزهي وادي "ثماء ينبع" وسط السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يبذل رجال الدفاع المدني جهوداً رامية خاصة أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، ويظهر ذلك في مقطع فيديو تداوله النشطاء بشبكات التواصل الاجتماعي، لرجال الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أثناء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة بجميع مراكزها وقراها وهم يقومون بتنبيه وإبعاد المتنزهين في وادي ثماء قبل أن تداهمهم السيول الجارفة.
ويظهر المقطع حرص وتفاني رجال الدفاع المدني الذين يواجهون المخاطر وظروفاً جوية صعبة بسبيل سلامة الجميع، حيث قاموا بتحذير المتنزهين داخل وادي ثماء بمركز تلعة نزا بالمحافظة والتي قد تعرضهم لمخاطر السيول الجارفة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
واجتاحت السيول ينبع بجميع مراكزها وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، حيث احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.
فيديو.. هكذا تعامل الدفاع المدني مع متنزهي وادي "ثماء ينبع" وسط السيولماجد الرفاعي الخليج 365 2018-12-02
يبذل رجال الدفاع المدني جهوداً رامية خاصة أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، ويظهر ذلك في مقطع فيديو تداوله النشطاء بشبكات التواصل الاجتماعي، لرجال الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أثناء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة بجميع مراكزها وقراها وهم يقومون بتنبيه وإبعاد المتنزهين في وادي ثماء قبل أن تداهمهم السيول الجارفة.
ويظهر المقطع حرص وتفاني رجال الدفاع المدني الذين يواجهون المخاطر وظروفاً جوية صعبة بسبيل سلامة الجميع، حيث قاموا بتحذير المتنزهين داخل وادي ثماء بمركز تلعة نزا بالمحافظة والتي قد تعرضهم لمخاطر السيول الجارفة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
واجتاحت السيول ينبع بجميع مراكزها وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، حيث احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
10:15 PM
أكد المقطع تفاني رجال المدني الذين يواجهون المخاطر والأجواء الصعبة
يبذل رجال الدفاع المدني جهوداً رامية خاصة أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، ويظهر ذلك في مقطع فيديو تداوله النشطاء بشبكات التواصل الاجتماعي، لرجال الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أثناء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة بجميع مراكزها وقراها وهم يقومون بتنبيه وإبعاد المتنزهين في وادي ثماء قبل أن تداهمهم السيول الجارفة.
ويظهر المقطع حرص وتفاني رجال الدفاع المدني الذين يواجهون المخاطر وظروفاً جوية صعبة بسبيل سلامة الجميع، حيث قاموا بتحذير المتنزهين داخل وادي ثماء بمركز تلعة نزا بالمحافظة والتي قد تعرضهم لمخاطر السيول الجارفة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
واجتاحت السيول ينبع بجميع مراكزها وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، حيث احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.
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المصدر : الخليج 365
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